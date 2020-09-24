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Abanoz Tanımı:

Abanoz kelimesini anlamı; abanoz çok koyu siyah bir renk veya tropik bir hurma ağacından koyu renkli bir odun veya koyu renkli odun olarak tanımlanan herhangi bir ağaç olarak ifade edilir.

Abanoz Nedir TDK:

Sert, ağır ve koyu renkli abanozgillerin tahtası ve bu tahtadan yapılmış nesne olarak tanımlanır.

Abanoz Örnek Anlatımı:

Çeşitli ağaçlardan herhangi birinin sert, ağır, karanlık, dayanıklı odunu, özellikle tropikal Afrika, Asya ve Sri Lanka’ya özgü bir hurma grubunun listesi: mobilya ve dekoratif ahşap işleri için kullanılır.

Çok koyu siyah bir mutfak tezgahı abanozun bir örneğidir. Tropikal bir hurma ağacından yapılan mobilyalar abanoz örneğidir.

Abanoz Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Az miktarda abanoz ve sandal ağacı ihraç edilmektedir.

Biri abanoz kadar siyahtı, küçük tüylü demet saçları tirbuşon gibi başının her tarafına yapışan ayakkabı bağlarıyla bağlıydı.

Komşu ormanlar, abano, molave, tindalo ve diğer çok değerli sert ağaçlara sahiptir.