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        AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye'nin önemine vurgu

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin "mevcut koşullarda jeopolitik önemini daha fazla artırdığını ve bu nedenle önemli bir ülke olduğunu" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:34
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        Borrell'den Türkiye'nin önemine vurgu
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin "mevcut koşullarda jeopolitik önemini daha fazla artırdığını ve bu nedenle önemli bir ülke olduğunu" söyledi.

        Borrell, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak düzenlediği aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2024 Genişleme Paketi'nin duyurulduğu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Türkiye-AB ilişkilerindeki "olumsuz sarmalı tersine çevirmek için çok çalıştığını" ifade eden Borrell, "Başlangıçta, bugünkünden çok daha zor durumdaydık. Karşılıklı çıkar alanlarına yeniden angaje olduk." diye konuştu.

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        Borrell, Türkiye'nin Birlik için önemini vurgulayarak, "Türkiye, mevcut koşullarda jeopolitik önemi çok daha fazla artan bir aday ülke. Türkiye, çok önemli. Çok önemli çünkü jeopolitik bağlam uzun zamandır görülen en zorlu, en zorlayıcı dönemini yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "Türkiye ile ilişkiler sürecek" mesajı

        Türkiye hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Borrell, bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesine rağmen ticaret, kara para aklamayla mücadele, araştırma ve inovasyon, ekonomi ile para politikaları alanlarında çabaların takdir edildiğini aktardı.

        "Bu nedenle Türkiye'deki liderlerle temaslarımızı sürdüreceğiz." diyen Borrell, Nisan 2024'te AB'nin Türkiye ile stratejik, siyasi ve ekonomik olarak işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirme isteğini bildirdiği ve o zamandan bu yana Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ortak çıkar alanlarında yapıcı görüş alışverişi için somut adımlar atıldığını anlattı.

        Borrell, "Dış politikamızla uyum oranı düşük olmasına rağmen Türkiye ile ilişkimizi sürdürmemiz için yeterli sebepler var." ifadesini kullandı.

        2024 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nda işbirliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinin AB'nin stratejik çıkarına olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin dış politika alanında aktif ve önemli bir aktör olduğu ve stratejik özerkliğe sahip olduğu vurgulanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Josep Borrell
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