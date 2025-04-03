AB Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'dan AP açıklaması

Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 31 Mart - 3 Nisan'da Türkiye'yle ilgili çeşitli oturumlar düzenlendiğini belirterek "AB'nin içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP’nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsediğini" belirtti.

Kaymakcı, "Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu’nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği’nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim, söz konusu toplantılar, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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AP'deki toplantıların birinde, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos’un, Türkiye ziyaretini iptal ettiği yönündeki açıklamasını "AP içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış, popülist bir hamle" olarak değerlendirdiklerini kaydeden Kaymakcı, "Komiser Kos’un Türk yargısını etkilemeye uzanan bu hatalı tutumu, AB Komisyonu’nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır." uyarısında bulundu.

Kaymakcı, açıklamasında "AB’nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. Fransa ve Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye’de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır." ifadelerine yer verdi.