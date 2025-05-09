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        Haberler Dünya AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den yeni Almanya Başbakanı Merz'le yaptığı ilk görüşmeden mesajlar | Dış Haberler

        AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den yeni Almanya Başbakanı Merz'le yaptığı ilk görüşmeden mesajlar

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, ilk görüşmelerinde savunma yatırımları, düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerinin artırılması, rekabetçilik, enerji güvenliği, inovasyon ve Ukrayna'nın desteklenmesi konularında görüş alışverişi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:46
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        Almanya'nın yeni şansölyesi AB ile görüştü: Mükemmeldi
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        Von der Leyen, Almanya'nın yeni Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

        Merz'in ziyaretinin 9 Mayıs Avrupa Günü'ne denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, "Mükemmel bir fikir alışverişinde bulunduk ve ikimiz de 'aciliyet zihniyetine' geçmemiz gerektiği konusunda anlaştık." dedi.

        Von der Leyen, Merz ile rekabetçilik, inovasyon, enerji güvenliği ve kolay erişilebilir bir sermaye piyasasının sağlanması gibi konularda yazdan önce bir ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

        Kendisi de Alman bir siyasetçi olan von der Leyen, ülkesinin Avrupa ve yabancı pazarlarla yakın bağları olan küresel bir güç merkezi olduğunu ve Avrupa'nın da her zamankinden daha çekici bir ticaret ortağı haline geldiğini anlattı.

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        Ukrayna

        Von der Leyen, Merz ile Ukrayna'daki durumu da ele aldıklarını belirterek, "Bence her şeyden önce, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından önerilen 30 günlük ateşkesin kabul edilmesi ve ardından uygulanması önemli." ifadesini kullandı.

        Merz ile Ukrayna'yı askeri olarak daha güçlü bir konuma getirmek gerekliliği konusunda anlaştıklarını belirten von der Leyen, "Ancak Avrupa'da ek savunma harcamalarına da ihtiyacımız var. Friedrich'in Alman savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma girişimini memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Düzensiz göç

        Von der Leyen, son olarak, düzensiz göçle mücadeleyi de ele aldıklarını kaydederek, bu hedef için AB olarak ek 3 milyar avro sağlayacaklarını duyurdu.

        Komşu ülkelerle kurulan ortaklıkların sonuç verdiğini aktaran von der Leyen, "Bu yıl yasadışı varışlar yüzde 30 oranında azaldı. Üye ülkelerin geri dönüşleri artırması gerekiyor. Olumsuz sığınma kararı alan göçmenlerin yalnızca yüzde 20'si ülkelerine geri gönderiliyor. Mart ayında Komisyon geri dönüşler hakkında bir teklif sundu. Şimdi üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosunun rollerini oynaması gerekiyor." diye konuştu.

        Von der Leyen, Almanya'nın AB'nin iç sınırlarında uyguladığı ve Şengen ruhuna aykırı olduğu eleştirilerine maruz kalan kontrollerle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

        "Üye ülkeler iç sınırlarda sınır kontrolleri uygulayabilirler. Bunun, bu konuya uyan kurallar çerçevesinde olması ve zaman sınırlı olması gerekir. İkinci ön koşul, Komisyon ile yakın bir şekilde koordine edilmesidir. Anladığım kadarıyla, Almanya komşu ülkelerle bağlantı kuruyor."

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