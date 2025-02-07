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        Haberler Dünya AB'den Trump'ın UCM'ye yaptırım kararına tepki | Dış Haberler

        AB'den Trump'ın UCM'ye yaptırım kararına tepki

        AB Konseyi Başkanı Costa, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararına tepki gösterdi. Costa, UCM'nin bağımsızlık ve tarafsızlığını vurgulayarak, yaptırım uygulanmasının uluslararası adalet sistemini bir bütün olarak zayıflatacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:26
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        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bağımsızlık ve tarafsızlığını vurgulayarak, yaptırım uygulanmasının uluslararası adalet sistemini bir bütün olarak zayıflatacağını bildirdi.

        Costa, UCM Başkanı Tomoko Akane ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        ABD'den UCM'ye yaptırım kararı
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        UCM'nin "dünyanın en korkunç suçlarının" mağdurlarına adaleti ulaştırmada önemli rol oynadığını belirten Costa, "Bağımsızlık ve tarafsızlık, Mahkemenin çalışmalarının önemli özellikleridir." ifadesini kullandı.

        AB'nin dokunulmazlığı sona erdirme ve uluslararası hukukun tüm ihlalleri için hesap verebilirliği sağlama konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Costa, "UCM'ye yaptırım uygulanması, Mahkemenin bağımsızlığını tehdit eder ve uluslararası ceza adalet sistemini bir bütün olarak zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

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        "Yıllardır süren çabaları etkileyecek"

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören karara imza atmasından üzüntü duyduğunu bildirerek, bunun dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır süren çabaları etkileyebileceğini belirtti.

        El Anouni, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada "AB, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emriyle ilgili üzüntüsünü dile getiriyor." ifadesini kullandı.

        UCM'nin, uluslararası ceza adaletini ve dokunulmazlığa karşı mücadeleyi desteklemede kilit öneme sahip olduğunu belirten El Anouni, AB'nin, UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri desteklediğini vurguladı.

        El Anouni, "Yürütme emri, Ukrayna ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere devam eden soruşturmaları ve işlemleri etkileme riskiyle UCM'nin çalışmalarına ciddi bir meydan okuma oluşturabilir. Dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır devam eden çabaları etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Sözcü, AB'nin yürütme emrinin etkilerini izleyeceğini ve olası diğer adımları değerlendireceğini kaydetti.

        TRUMP'IN UCM'YE YAPTIRIM KARARI

        UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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