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AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine 8 kişi ve 1 kurumu ekleme kararı aldı

Giriş: 20.03.2023 - 18:08 | Güncelleme: ABONE OL
AB'den İran'a yeni yaptırımlar
AB'den İran'a yeni yaptırımlar
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AA

AB Konseyi, İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlulara" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındığını açıkladı.

Açıklamada, İran'dan 8 kişi ve 1 kurumunun AB yaptırım listesine eklendiği, özellikle işkence ve adil olmayan yargılamalarda idam cezalarından sorumlu yargı mensuplarının hedeflendiği belirtildi.

Yaptırım listesine, kadınlara karşı nefret söyleminde bulunan din adamları, hakimler, İran meclisi üyesi, İran Radyo Televizyon Kurumu yöneticisi ile İran Kültürel Devrim Konseyi'nin dahil edildiğine işaret edilen açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 204'e, kuruluş sayısının 34'e yükseldiği kaydedildi.

Yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Bu kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve mali kaynak sağlanması yasaklandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran, gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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