Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB'den Donald Trump yayınıyla ilgili Elon Musk'a uyarı geldi | Dış Haberler

        AB'den Donald Trump yayınıyla ilgili Elon Musk'a uyarı geldi

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elon Musk'tan ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la X sosyal medya platformunda yapacağı yayında itidalli olmasını ve Birlik dijital kurallarına uygun davranmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 23:22 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den Musk'a Trump uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından Musk'a Trump'la yapacağı yayın öncesinde gönderdiği mektubu yayımladı.

        Mektupta, AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında büyük izleyici kitlerinin daha fazla sorumluluk getirdiği belirtildi.

        "Size Birleşik Krallık'taki son olaylar bağlamında ve platformunuz X'te bir ABD başkan adayı ile sizin aranızda yapılması planlanan ve AB'deki kullanıcıların da erişebileceği canlı yayınla ilgili olarak yazıyorum." ifadesi kullanılan mektupta, AB dijital yasalarında gerekli özeni gösterme yükümlülüğü olduğu anımsatıldı.

        Mektupta, X'in üçte biri AB'de olmak üzere dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcısı olduğu ve AB tarafından Çok Büyük Çevrimiçi Platform olarak tanımlandığı anımsatılarak, "X'in AB hukukuna ve özellikle Dijital Hizmetler Yasası'na uyumunu sağlamak konusunda yasal yükümlülüğünüz bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.

        REKLAM

        Medya özgürlüğü ve çoğulculuk da dahil olmak üzere ifade ve bilgi özgürlüğünün etkin bir şekilde korunmasını sağlamak gerektiği kaydedilen mektupta, öte yandan canlı yayın da dahil olmak üzere etkinliklerde zararlı içeriğin yayılmasına karşı tüm orantılı ve etkili hafifletici tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

        Mektupta, son dönemde nefret, düzensizlik, şiddete teşvik veya bazı dezenformasyon örneklerini teşvik eden içeriğin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan toplumsal huzursuzluklar olduğu anımsatıldı.

        Ulusal veya AB hukukuna göre yasa dışı kabul edilen içeriklere karşı alınan tedbirler konusunda AB adli ve idari makamlarının gecikmeksizin bilgilendirilmesinin şart olduğu bildirilen mektupta, kullanıcılardan içeriklerin yasa dışı olduğu bildiriminin alınması üzerine zamanında, özenli, keyfi olmayan ve objektif adımlar atılması, ilgili bildirime yönelik tedbirler konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi ve içerik denetleme tedbirleri hakkında kamuya açık raporlama yapılması gerektiğinin altı çizildi.

        Mektupta, DSA yükümlülüklerinin istisna veya ayrımcılık olmaksızın X'teki tüm kullanıcılar ve içeriğin itidali açısından geçerli olduğuna işaret edildi.

        REKLAM

        190 milyondan fazla takipçisi bulunan bir kullanıcı olan Musk'un da buna tabi olduğu vurgulanan mektupta, bu çapta bir profilin daha fazla özen göstermesi gerektiği ifade edildi.

        Mektupta, "X'e karşı DSA kapsamında, özellikle yasa dışı içeriğin yayılması ve dezenformasyonla mücadele için alınan tedbirlerin etkinliği ile bağlantılı alanlarda resmi işlemler halihazırda devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Yayınla ilgili içeriğin AB kullanıcıları tarafından erişilebilir olduğunu ve AB yetki alanına da girdiği aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

        "Bu nedenle, seçimler bağlamındaki tartışmalar ve röportajlar da dahil olmak üzere, dünya genelindeki önemli siyasi veya toplumsal olaylarla bağlantılı olarak şiddet, nefret ve ırkçılığı teşvik edebilecek içeriklerin yayılmasıyla ilgili AB'deki potansiyel riskleri izliyoruz."

        X'in yasa dışı içerik veya olumsuz etkisi olacak işlemlerinin AB'de devam eden hukuki değerlendirmede göz önüne alınabileceği anımsatılan mektupta, "Bu nedenle sistemlerinizin etkinliğini derhal sağlamanızı ve alınan tedbirleri ekibime bildirmenizi rica ediyorum." değerlendirmesi yapıldı.

        Mektupta, AB Komisyonunun dijital kuralların ihlal edilip edilmediğini sıkı biçimde denetlediği ve gerektiği takdirde geçici tedbirler uygulamaya hazır olduğu vurgulandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        #Avrupa Birliği
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Habertürk Anasayfa