Aaron Boupendza tarihe geçti

Atakaş Hatayspor'un sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Girondins Bordeaux'dan kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansıyla adını tarihe yazdı.

4'ÜNCÜ İSİM

6-0'lık skorla sona eren karşılaşmanın 8, 17, 21 ve 45+1'inci dakikalarında attığı gollerle ilk yarıda 4 gol kaydetmeyi başaran Boupendza, Süper Lig tarihinde bunu başaran 4'üncü futbolcu oldu. Yakın dönemde eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 2018 yılında Karabükspor ağlarına ilk yarıda gönderdiği 4 golle başardığı performansı yakalayan Boupendza, bu olağanstü performansıyla takımını galibiyete taşıdı.

GOMIS, FEVZİ ZEMZEM VE METİN OKTAY BAŞARMIŞTI

Bu başarıyı Gomis ve Boupendza dışında yakalayan 2 isim ise Fevzi Zemzem ve Metin Oktay olmuştu. Fevzi Zemzem, 1968 yılında Göztepe forması giyerken Feriköy ağlarına ilk devrede 4 gol bırakmıştı. 1959 yılında ise Galatasaray'dan Metin Oktay, Altınordu ağlarına yine ilk devrede 4 gol bırakmayı başarmıştı.

İLK 11'İ ZOR ALDI, BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Sezon başında Atakaş Hatayspor kadrosuna katılan Aaron Boupendza, sezon başından bu yana ilk 11'deki yerini garantiye alamadı. Süper Lig'in 13'üncü haftasında takımının Göztepe ile oynadığı maça kadar ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan ve bir maçta en fazla 45 dakika süre bulabilen 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de şans buldu. Boupendza, Antalyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de şans bulurken; attığı 4 golle birlikte, kendisine görev veren teknik direktör Ömer Erdoğan'a da "İlk 11'i bırakmaya niyetim yok" mesajını verdi.