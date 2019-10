Aamir Khan kimdir?

Oynadığı yapımcılığını yönetmenliğini üstlendiği her filmi gündemden düşmeyen her filminde zirveye çıkmayı başaran Aamir Khan son filmi Dangal ile yine gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Yeni filminin de başrolünde adından söz ettirmeyi başaran Aamir Khan'ın hayat hikayesini beraber inceleyelim.

Doğum Tarihi: 14 Mart 1965

Nereli: Hindistan, Mumbaili

Yaşı: 54 yaşında

Boyu ve Kilosu: 1.65 cm ve 75 kg

Burcu: Balık

Mesleği: Oyuncu, Yapımcı, Yönetmen

Aamir Khan Biyografisi

Eğitimi: Aamir Khan dünyaya gözlerini açtığı Holy Family Hospital ' ın da bulunduğu Mumbai de bulunan "Bombay Scottish School" adlı okulda ilk öğretimini görmüştür. Daha sonrada Narsee Monje College of Commerce and Economics üniversitesinde öğrenimini tamamlamıştır.

Özel Hayatı: Aamir Khan annesi Zeenat Hussain, babası Tahir Hussain' dir. 2 erkek bir kız olmak üzere 3 kardeşi vardır. Faisal Khan ve Farhat Khan erkek kardeşleri, Nikhat Khan ise kız kardeşidir. Gerçek ismi Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan şimdiye kadar iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 21 yaşına bastığı 1986 yılında genç oyuncu Reena Dutta ile dünya evine girerek yapmıştır. Reena Dutta Aamir Khan'ın kariyerinde çok önemli bir yere sahip olup 2001 yılında Lagaan adlı başrol oynadığı oscar adayı gösterilen filmin yapımcısıdır. Aamir Khan'ın Reena Dutta'dan Junaid ve Airaa adlı iki çoçuğu vardır. Aamir Khan 2002 yılında ise Reena Dutta'dan boşanmıştır. Aamir Khan daha sonra hint sinemasının yönetmeni ve yapımcısı olan Kiran Rao ile 28 Aralık 2005 yılında ikinci evliliğini yapmıştır. Şuanda ise halen Kiran Rao ile evli olan Aamir Khan'ın Azad Khan adında bir oğlu daha olmuştur.

Oynadığı filmler: 1973 yılında Yaadon Ki Baarat; Young Ratan karakteri, 1974 Madhosh, 1985 yılında Holi, 1988 yılında Qayamat Se Qayamat Tak, 1989'da Raakh yine 1989'da Love Love Love, 1990'da Deewana Mujh Sa Nahin aynı yılda Jawani Zindabad, Tum Mere Ho, Dil, Awwal Number, 1991 yılında Afsana Pyar Ka ve Dil Hai Manta Nahin'de, 1992'de Parampara, Daulat Ki Jung, Isi Ka Naam Zindagil ve Jo Jeeta Wohi Sikandar'da , 1993'de Hum Hain Rahi Pyar Ke'de,1995'te Aatank Hi Aatank, Baazi Rangeela ve Akele Hum Akele Tum'da, 1996'da Raja Hindustani'de, 1997'de Ishq'da, 1998'de Earth-1947'de ve Ghulam'da, 1999'da Mann'da, 2000'de Mela'da, 2001'de Dil Chahta Hai ve Lagaan'da, 2005'de The Rising:Ballad Mangal Pandey'de, 2006'da Rang De Basanti ve Fanaa'da, 2007'de Taare Zameen Par'da, 2008'de Ghajini'de, 2009'da 3 İdiots'da ve Luck By Chance'de, 2010'da Dhobi Ghat'da, 2011'de Big İn Bollywood ve Delhi Belly'de, 2012'de Talaash'da, 2013'de Bombay Talkies ve Dhoom 3'de, 2014'de Pk'de, 2015'de Dil Dhadakne Do'da 2016'da Dangal'da, 2017'de Secret Superstar'da rol almış ve neredeyse hepsinde başrol oynamıştır. 2018'de ise Thugs of Hindostan adlı filmde rol alması bekleniyor.

Spor Hayatı: Aamir Khan sadece sinema hayatı ile değil spor ile de oldukça ilgilidir. Özellikle tenis ile daha fazla ilgilidir. Okul günlerinde tenisle ilgililenmiş ve okulunu eyalet düzeyinde şampiyonalarda temsil etmiştir. Ayrıca çok sıkı bir Roger Federer hayranıdır. Tenis dışında kriket ile de ilgilidir ve oynamayı sevmektedir. Bu oyunlar dışında masa oyunlarına da gayet ilgili olan Aamir Khan özellikle santranç konusunda takıntılıdır.

Sunuculuk yaptığı program: Satmayev Jayate S1 adlı talk show programının sunuculuğunu yapmıştır. Programda her hafta başka bir sorunu ortaya koyarak farkındalık yaratmaya çalışan Aamir Khan, yine sunuculuğunu yaptığı bir başka programda sadece çocuk istismarını bir diğer programında ise sadece kadına yönelik şiddeti konu alarak kendi farkını yaptığı programlarda da ortaya koymuş ve adından söz ettirmeyi başarmıştır.

İş hayatı: İlk olarak on altı yaşında iken okuldan arkadaşı olan Aditya Bhattacharya'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Paranoia adlı sessiz sinema filminin çalışmalarına katılarak başlamıştır. Ailesi Aamir Khan'ın, kendilerinin yaşadıkları olumsuzlar nedeniyle film sektörüne girmesinin istememiştir fakat Aamir Khan'ın yaşadığı film deneyimi onu yüreklendirmiş ve ailesinin bütün itirazlarına rağmen liseden sonra eğitimine devam etmemiş amcasının yanında iki hint filmi Manzil Manzil ve Zabardast filmlerinde yardımcı yönetmen olarak sektöre giriş yapmıştır. Daha sonra ise bir çok filmde rol alarak oyunculuk kariyerinde adını ileriye taşımayı başarmıştır. Aamir Khan oyunculuk kariyeri boyunca en popüler aktör olmayı başarmış ve en etkileyici oyuncu olarak akıllarda yer edinmiştir. Ayrıca dört Ulusal Film Ödülü ve Yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bunların yanı sıra Hindistan Develeti tarafından 2003 senesinde Padma Shri ve 2010 senesinde ise Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 2011 yılında UNICEF tarafından Ulusal Barış Elçisi seçilmiş ve 2014 senesinde de Barış Elçisi olarak seçilmiştir. 2001 yılına gelindiğinde ise Aamir Khan kendi ismini taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuştur. Kendi şirketi ile yaptığı ilk film olan Lagaan adlı film ile Akademi ödüllerinde En İyi Yabacı Dil Film kategorisinde aday gösterilmiştir. Ulusal Film Ödüllerinde ise En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca 2007 yılındaki filmi olan Taare Zameen Par(Her Çocuk Özeldir) ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülünü almaya hak kazanmıştır. Daha sonra aksiyon-dram filmi Ghajini, komedi-dram filmi 3 İdiots, macera filmi Dhoom 3 ve yerme(hiciv) filmi PK, dram filmi Dangal gibi filmleri ile her defasında zirveye oturmayı başarmıştır. 2017 yılında Secret Superstar filmi vizyona girmiş ve 2018'de de Thugs Hindiston adlı fipmini vizyona sokacaktır. Ayrıc vizyona girdiği bütün filmleri Türkiye'de de çok sevilip izlendiği için Türkiye'ye gelen Aamir Khan burdaki hayranlarıyla buluşmuş ve aynı zamanda pek çok ünlüde Aamir Khan ile tanışmak için yarışa girmiştir. Türkiye'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmış ve kazandığı parayı da kimsesiz çocuklara bağışlamıştır.

Diğer bilgi: Hintçe ve İngilizce bilen Aamir Khan'ın en sevdiği şey eski müzikleri dinlemek ve kitap okumaktır. En önemli şeyin okumak olduğunu düşünmektedir. Ayrıca yapamadığı sayılı şeylerden birisi yüzmektir çünkü yüzme bilmemektedir. En sevdiği ders fizik,en favori aktörü Leonardo DiCaprio olan Aamir Khan'ın en sevdiği renk ise siyahtır. Okumayam tutkun olan Aamir Khan'ın favori kitabı ise yazarı Hugh Prather olan Notes To Myself(Kendime Notlar) kitabıdır. Aamir Khan ile ilgili ilginç bilgilerden bazıları ise; sigaraya ilk olarak film çekimleri sırasında başlaması, Ghulam filminin karakterinin vücut derisinin uygun olabilmesi için bir kaç gün yıkanmaması, Baazi filmindeki kadın rolü için ise bütün vücudunu mumla kaplatmıştır. Bunların yanı sıra eşi Kiran Rao'ya göre banyo yapmayı pek sevmezmiş ve yeme sorunları yaşıyormuş. İlginç olan bir diğer bilgi ise İngiltere'de ki Madam Tussauds Balmumu Müzesi tarafından müzeye keykelinin dikilmesi teklifini geri çevirerek "Bu benim için önemli değil, İnsanlar isterlerse benim filmlerimi izlerler zaten" diyerek cevap vermiştir. Aamir Khan pek çok ödül almasına ve ödüllere aday gösterilmesine rağmen ödül törenlerine katılmıyor çünkü ödüllerinin hak edenlere dağıtılmadığını düşünmektedir. Bollywood filmleri dışında Star Wars hayranıdır ve köpeğinin ismi Sharukh'tur.

Ünlü Bollywood yıldızına hayatında ve kariyerinde başarılar diliyor ve ailesi ile mutlu bir yaşam diliyoruz.