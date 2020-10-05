AA ve YTB iş birliğinde "Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim Programı" başladı

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan toplam 29 medya temsilcisinin katıldığı eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA’nın, yüz yıllık birikimini Haber Akademisi’nin düzenlediği eğitimler aracılığıyla dost ve kardeş ülkelerdeki medya mensuplarıyla paylaştığını söyledi.
Klasik medyanın yerini yeni ve alternatif medya araçlarının aldığını aktaran İşbilir, "Hibrid savaşların yapıldığı ve devlet dışı aktörlerin sahnede olduğu günümüzde medyanın da kendini yeni duruma uyarlaması, dönüşmesi, gelişmesi tercih değil zorunluluktur. Burada önemli bir husus da gazeteci yetişmesi değil uzman gazeteci yetişmesidir." diye konuştu.
- "Türk dünyası gazetecilerine böyle bir eğitim vermek bizi gururlandırıyor"
YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus da konuşmasında kurum olarak Türk dünyasındaki akraba ve kardeş topluluklar için birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.
Turus, Türk dünyası gazetecilerine yönelik program düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, "Türk dünyası medya kurumlarının altyapılarının daha iyi olması, kendi aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesi amacıyla bu programı düzenliyoruz. Bu program bir başlangıç. İnşallah medya eğitimlerimize gelecekte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmalara da değinen Turus, Ermenistan’ın uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerinin ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin uluslararası kamuoyunda görmezden gelindiğini, bu nedenle Türk dünyası medya temsilcilerinin birbirinden haberdar olmasının, tecrübelerini paylaşmasının ve benzer gündemleri takip etmelerinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.
Eğitim dili Türkçe olan ve iki hafta sürecek Türk Dünyası Çevrimiçi Medya Eğitim Programı'nda, AA'nın tecrübeli muhabirlerince internet haberciliği, haber yazım teknikleri, sosyal medya uygulamaları, haber- infografik ilişkisi, görüntü ve fotoğraf çekimi gibi alanlarda eğitimler verilecek.
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