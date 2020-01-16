16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Ajansı (AA),Mısır makamlarından, Kahire'deki AA ofisine yönelik baskının ve çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından bugün bir açıklama yaptı.
AA yönetiminin açıklamasında, "AA'nın dünyadaki en güçlü haber ajanslarından biri olarak, profesyonel bir yayıncılık anlayışı ortaya koyduğu, Mısır'daki olayları aktarırken bu kıstaslara bağlı kalarak, farklı görüş açılarını yansıtmaya özen gösterdiği ve hiçbir olumsuz ya da yanıltıcı eğilim içine girmediği" vurgulandı.
AA'nın, tüm siyasi anlaşmazlıklardan uzakta, Mısır ve Türk halkı arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AA, Kahire'deki ekibinin, objektif ve profesyonellik vasfına haiz olduğunu, herhangi bir mesleki ihlalde bulunmadığını vurgulamakta ve Mısır makamlarından, Hilmi Balcı, Hüseyin el-Kabbani, Hüseyin el-Abbas ve Abdelselam Muhammed'i derhal serbest bırakmasını istemektedir."
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.
TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN KINAMA
Mısır polisinin, 14 Ocak Salı günü AA'nın 4 çalışanını gözaltına alması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı. Bugün de Basın Konseyi "Mısır polisi hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilemiştir. Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır" ifadeleriyle olayı kınadı. Avrupa Haber Ajansları Birliği de (EANA),Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.
Gözaltına alınan Türk vatandaşı Hilmi Balcı.
Gözaltına alınan Hüseyin el Kabbani.
Gözaltına alınan Hüseyin el Abbas.
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