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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "AA, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası yalanlandı - İş-Yaşam Haberleri

        "AA, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası yalanlandı

        İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında paylaşılan "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan veriler, Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:17
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        "AA, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası yalanlandı
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        "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası yalanlandı.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası doğru değildir.

        Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan veriler, Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edilmiştir.

        Anadolu Ajansı'nın ulaştığı 28 milyar TL, 2 Nisan 2025 günü saat 17.00'ye kadar takas sistemine yansıyan veriyi ifade etmektedir. BKM'nin Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi, bir banka kartının başka bir banka POS'u veya ATM'sinde kullanılması durumunda devreye girmektedir. Bu sistem, toplam kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'ini kapsamaktadır.

        Aynı bankaya ait kart ve POS cihazı arasında yapılan işlemler, bankaların kendi iç sistemleri üzerinden yürütülmekte ve BKM'ye anlık olarak yansımamaktadır. Geri kalan yüzde 45'i teşkil eden bankaların kendi ödeme sistemlerindeki veriler, BKM'ye iletildikten sonra en az 5 gün sonrasında raporlanabilmektedir.

        Dolayısıyla verileri Anadolu Ajansı'nın kendisinin hesapladığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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