Zarflar; farklı amaçlar için kullanılabilmektedirler. Ancak genelde zarflar hazır alınarak kullanılır. Farklı desenlerde ve süsleyerek zarflar yapabilir ve özel olarak değerlendirebilirsiniz. Zarf yapmak evde kolay bir yöntemle uygulanabilir. Bunun için gerekli olan malzemeleri kırtasiyeden sağlayabilirsiniz. İsteğinize göre renk ve desen seçebilirsiniz. Şimdilik basit bir A4 kağıdıyla bir zarf yaparak örnek olmasını sağlayalım.

A4 Kâğıdından Zarf Nasıl Yapılır Adım Adım