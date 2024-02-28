A101'de Tiny House satışa çıkıyor! 29 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler yayınlandı
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Tiny House indirimli ürünler arasında yer aldı. Escamp 6500 Flat Tiny House konaklama kapasitesi 2+1, yaşam alanı 16 m2 ve 2 yıl garanti süresine sahip. Bugüne kadar müşterisine oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunan A101 aktüel ürünler kataloğunda yayınlanan mini evin ise online satışı yok sadece mağazalarda olacak. İşte 29 Şubat 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi
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A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri ile haftanın yıldız ürünleri yayınlandı. Beyaz eşyadan, mobilyaya, gıdadan temizlik ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit indirim bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Tiny House ürünü oldu. A101 indirimli ürünler listesinde yer alan Tiny House yarından itibaren mağazalarda yer alacak. Peki A101 Tiny House ne kadar? İşte A101 29 Şubat aktüel ürünler kataloğu
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A101 TİNY HOUSE 399.900.00 TL’DEN SATIŞA ÇIKIYOR!
A101 aktüel kataloğunda bulunan Escamp 6500 Flat Tiny House, 399 bin TL fiyat etiketine sahip. Eğer taksitli satın almak istenirse ürün fiyatı 427.893 TL olacak. Bu ürün sadece mağazalarda olacaktır.
Ürün özellikleri aşağıda yer alıyor;
650 cm dış ölçü uzunluğu x 255 cm ev derinliği x 250 cm yükseklik
Güçlendirilmiş şasi
CTP kompozit panel teknolojisi
PVC cephe sistemi
AGT duvar paneli
Frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF duvar kaplamaları
Suya, deneme dayanıklı mutfak ve banyo mobilyaları
20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi
Isıtma ve soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı alt yapı tesisatı
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29 ŞUBAT PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
GoSmart TWS 15 Bluetooth Kulaklık/ Powerbank: 239 TL
Philips 55” UHD Smart LED Tv: 21.999 TL
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Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
SEG Buzdolabı 8.999 TL
Onvo 65” Ultra HD WEBOS 2.0 LED Tv: 16.999 TL
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Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL
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Toshiba 55” Ultra HD Android TV: 14.999 TL
Piranha Bluetooth Speaker: 249 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL
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