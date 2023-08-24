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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e maxi scooter geliyor! 24 Ağustos 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'e maxi scooter geliyor! İşte 24 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

        Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 24 Ağustos Perşembe gününden itibaren onlarca ürünü satışa sunuyor. 24 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan maxi scooter, marka spor ayakkabı, halı çeşitleri ve küçük ev aletleri dikkat çekti. İşte 24 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 16:02 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:02
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          A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte yayınlandı. 24 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan maxi scooter, marka spor ayakkabı, telefonlar ve mobilya çeşitleri satışa çıkıyor. İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

          24 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          50" Ultra HD Android TV - 9.599 TL

          65" Ultra HD Android TV - 15.999 TL

          Bluetooth Kulaklık- 549,00 TL

          Powerbank- 259,00 TL

        • 2

          3'lü Koltuk- 3.490,00 TL

          Katlanır Piknik Masası- 299,00 TL TL

        • 3

          Siyah Cam Ankastre 3'lü- 4.799,00 TL

          Çekmeceli Derin Dondurucu- 6.099,00 TL

          Buz Dolabı- 7.499,00 TL

          Çamaşır Makinesi- 9.199,00 TL

        • 4

          Maxi Scooter 59.990 TL

        • 5

          Elektrikli Cezve 159,00 TL

          Banyo Baskülü- 189,00 TL

          Seyahat Ütüsü- 399,00 TL

          Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi- 349,00 TL

          Ventus Saç Kurutma Makinesi- 349,00

        • 6

          Emaye mangal 50'lik 159,00 TL

          Sinek kovucu 139,00 TL

          Orta boy kafesli mangal teli- 44,90 TL

          Izgaralı piknik mangal- 69,90 TL

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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