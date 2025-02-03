A101 Çalışma Saatleri 2025: A101 Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Haftanın yedi günü hizmet vermekte olan A101 çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu değişkenlik göstermiyor. Geniş ürün yelpazesi ile müşterilerini karşılayan A101 çalışma saatleri 2025 planlaması için söylenmesi gereken ilk şey mesai saatlerinin tüm şubelerde standart olduğu… A101 açılış saati bu marketler zincirinden alışveriş yapmak isteyenlerin sıklıkla arama motorlarında arattığı bir soru…Peki o halde pek çok müşterinin merak ettiği A101 açılış saati ve A101 kapanış saati gibi soruların yanıtları nedir?

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A101 KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

2008 yılında sektöre adım atan A101 kaçta açılıyor diye sorgulayanlar için tüm A101 şubelerinin sabah 09:00’ da açıldığını belirtelim. Türkiye’nin 81 ilinin neredeyse tüm ilçelerinde hizmet vermekte olan A101 marketler zinciri hem hafta içi hem de hafta sonu sabah 09:00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Açıldığı günden bu yana geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren A101 kaçta kapanıyor dediğimizde ise mağazanın kapılarını 21:30’da kapatıyor. Ancak bazı özel günlerde standart olan bu çalışma saatleri elbette değişkenlik gösteriyor. Dini veya resmi bayramlar gibi sebeplerle mağazanın çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Ayrıca mağaza içi yapılacak çeşitli düzen ve değişimler gibi istisnai durumlarda da belirli şubelerde çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor.

A101 AÇILIŞ SAATİ

Alışveriş için özellikle sabah saatlerini tercih edenler A101 açılış saatinin kaç olduğunu sorguluyorlar. Merak edenler için söylemeliyiz ki A101 mağazaları müşterilerine kapılarını sabah 09:00’da açıyor. Ancak elbette market personelleri için bu saat dilimi geçerli değil. A101 personelleri sabah 07:30’da görevlerine başlayarak marketi müşteriler için hazır duruma getiriyorlar. Dolayısıyla sabahın erken saatlerinde alışveriş yapacaklar için mağaza 09:00’da hizmet vermeye başlıyor.

A101 KAPANIŞ SAATİ

Vatandaşlar, alışveriş yaptıkları marketlerin mesai saatlerini sıklıkla arama motorlarında sorguluyorlar. Elbette mesai saatleri sorgulanan mağaza zincirlerinden biri de hız kesmeden büyümeye devam eden A101 oluyor. Özellikle akşam saatlerinde market alışverişi yapma alışkanlıkları olan müşteriler için marketlerin kapanış saatleri önem taşıyor. Hizmet gün ve saatlerinin hafta içi ve hafta sonu aynı olmasıyla beraber A101 kapanış saatinin 21:30 olduğunu belirtelim. A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2008 yılından bu yana hizmet vermekte olan market zincirleri ile ilgili merak edilenler, A101 kaçta açılıyor veya A101 kapanış saati nedir gibi sorularla sınırlı kalmıyor. Vatandaşların ilgilendiği bir diğer nokta ise A101 hafta sonu çalışma saatleri oluyor. A101 hafta sonu kaça kadar açık diyenlerdenseniz eğer marketin hafta sonu çalışma saatlerinin hafta içi ile aynı olduğunu söylemeliyiz. A101 hafta sonu çalışma saatleri 09:00 ve 21:30 arası şeklinde… Yani hafta içi olduğu gibi hafta sonu da A101 market zincirleri tüm illerde ve şubelerinde sabah 09:00’da müşterilerine kapılarını açıyor. A101 hafta sonu kaça kadar açık dediğimizde ise belirttiğimiz gibi market müşterilerine firma 21:30’a kadar hizmet veriyor A101 Hafta İçi Çalışma Saatleri: 09.00 – 21.30 A101 Hafta Sonu Çalışma Saatleri: 09.00 – 21.30

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