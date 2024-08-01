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        Haberler Bilgi Yaşam A101 aktüel ürünler kataloğu:1 Ağustos A101 aktüel ürünlerinde indirimde Buharlı temizleyici, elektrikli moped var!

        A101 aktüel ürünler kataloğu:1 Ağustos A101 aktüel ürünlerinde indirimde Buharlı temizleyici, elektrikli moped var!

        A101 aktüel kataloğunda bu hafta elektrikli moped indirimli ürünler arasında yer aldı. Birbirinden farklı ürünleri indirime sokan markette bu hafta beyaz eşyadan elektronik ürünlerine varıncaya kadar indirim bulunuyor. İki tekerlekli elektrikli moped 28.990 TL'den satışa sunuluyor. Yüksek kalite arka hub motor, derin ön ceplikler ve 2 yıl garantili özellikleriyle elektrikli moped kırmızı, metalik, gri ve beyaz renk seçenkleriyle satışta. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:06
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        • 1

          A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 1 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimler merak ediliyor. Ürünler arasında en dikkat çeken elektrikli moped oldu. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        • 2

          A101 AKTÜEL 1 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

          Philips 55" 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

          Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 14.999 TL

          JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 11.999 TL

          Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv

        • 3

          10.999 TL

          Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

          Kiwi Buharlı Temizleyici 2.799 TL

          Piranha RGB Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 399 TL

          Piranha El Fanı 129 TL

        • 4

          Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk 4.799 TL

          HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

          Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

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