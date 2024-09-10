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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta 12 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta 12 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 12 Eylül'den itibaren Tuşlu Piyano 15.700 TL, Kabin Boy PP Valiz 569 TL'den satışta olacak. Bunun yanı sıra oyuncu koltuğu 3.499 TL, Notebook 6.999 TL'den satışa sunulacak. İşte, A101'de 12 Eylül'den itibaren satışa çıkan aktüel ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:17
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        • 1

          A101'de 12 Eylül yani bugün birçok ürün raflardaki yerini aldı. Beyaz eşya, küçük ev aletleri birçok ürün indirimli bir şekilde tüm şubelerde satışa çıktı. İşte, 12 Eylül A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...

        • 2

          A101 AKTÜEL 12 EYLÜL 2024

          Lenovo Notebook 6.999 TL

          Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 20.990 TL

          Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 23.999 TL

        • 3

          Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL

          Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

          Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

          Oyuncu Masası 1.799 TL

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