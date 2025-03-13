A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Mart 2025: Elektrikli moped geldi! A101 aktüel ürünler indirim listesi
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101'de bugün elektrikli moped indirimli ürün arasında yerini aldı. Döküm tencere, borosilikat çay bardağı, stantlı baharatlık seti ve borosilikat çay bardağı, 7 Parça kahvaltı seti, cam sunum kasesi raflarda bulunuyor. Mağazalarda temel gıda ve ev temizlik ürünlerinin yanı sıra yüzlerce farklı ürün çeşidi avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte A101 13 Mart 2025 aktüel ürünler kataloğu tam liste
- 1
A101 mağazalarında bugün indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında Araç tipi el süpürgesi, oto cam sileceği, Kör nokta uyarı aynası, Dijital hava kompresörü 679 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, A101'in 13 Mart Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda yer alacak ürünler de netleşti. İşte, A101 indirimli aktüel ürünler listesi
- 2
Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL
Oto Cam Sileceği 69,50 TL
Kör Nokta Uyarı Aynası 64,50 TL
Dijital Hava Kompresörü 679 TL
Mini Kompresör 679 TLü
- 3
Mıknatıslı LED Işıldak&El Feneri 179 TL
65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
43 İnç FHD Android TV 10.999 TL
Powerbank 449 TL
Bluetooth Hoparlör 349 TL
-
- 4
Katmer ve Gözleme Sacı 1.099 TL
Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL
Dikey Süpürge 1.699 TL
Çubuk El Blender 399 TLü
- 5
Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL
Bulaşık Makinesi 12.799 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL
No-Frost Buzdolabı Inox 21.999 TL
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14