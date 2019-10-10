A101 10 Ekim aktüel ürünler kataloğunde yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. A101'de bu hafta da televizyon ve telefon başta olmak üzere elektronik cihazların yanı sıra kişisel bakım cihazları ve tekstil - ev tekstili ürünler ve beyaz eşyalar öne çıkıyor. Ayrıca spor severler için, plates ve boks ürünleri de bu hafta raflarda olacak. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 10 EKİM

Toshiba 49V5863DAT Ultra HD Smart Led TV 2799 TL

Samsung Galaxy A20 Cep Telefonu 1499 TL

Çift girişli 16GB USB Bellek 19,95 TL

HI-LEVEL 16GB Micro SD Hafıza Kartı 19,95 TL

Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL

Piranha Gaming Mouse 29,95 TL

Piranha Gaming Klavye 34,95 TL