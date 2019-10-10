10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 10 Ekim aktüel ürünler kataloğunde yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. A101'de bu hafta da televizyon ve telefon başta olmak üzere elektronik cihazların yanı sıra kişisel bakım cihazları ve tekstil - ev tekstili ürünler ve beyaz eşyalar öne çıkıyor. Ayrıca spor severler için, plates ve boks ürünleri de bu hafta raflarda olacak. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 10 EKİM
Toshiba 49V5863DAT Ultra HD Smart Led TV 2799 TL
Samsung Galaxy A20 Cep Telefonu 1499 TL
Çift girişli 16GB USB Bellek 19,95 TL
HI-LEVEL 16GB Micro SD Hafıza Kartı 19,95 TL
Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL
Piranha Gaming Mouse 29,95 TL
Piranha Gaming Klavye 34,95 TL
SEG Bulaşık Makinesi 1099 TL
SEG Çamaşır Makinesi 1399 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 79,95 TL
Vestel Saç Şekillendirici 75 TL
Sinbo Elektrikli Cezve 55 TL
Sunny Çelik Çaycı 109 TL
Sunny Çelik Su Isıtıcısı 49,95 TL
Kiwi Çubuk El Blenderi 55,95 TL
4 raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL
Mini Sepet çeşitleri 2,95 TL
Aynalı Banyo Dolabı 89,95 TL.
Cam Sıvı Sabunluk 5,50 TL
Raf Altı Sepet 12,50 TL
Düzenleyici Raf 12,50 TL
Aprilla Mini Masaj Aleti 12,95 TL
Cem Nero Granit Karnıyarık Tenceresi 59,95 TL
Cem Nero Granit Tava 32,50 TL
Glass Tencere Seti 39,95 TL
City Sürahi 14,95 TL
Papilla Kek Kalıbı 19,95 TL
Lisanslı matara 8,95 TL
Çift Taraflı Ahşap Tepsi 12,95 TL
Erzak Kabı 12,95 TL
Pilates Bandı 8,50 TL
Voit Boks Eldiveni 44,95 TL
Voit Boks Torbası 39,95 TL
Pilates Topu 27,95 TL
Spor Çantası 22,95 TL
Dart 24,95 TL
Bay Ayakkabı 29,95 TL
Oyuncak Bebek 8,95 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!