A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışveriş severler tarafından araştırılıyor. A101'de her perşembe günü bir çok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. İşte, 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...