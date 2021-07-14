A Spor yayın akışı Trabzonspor Ümraniyespor maçına sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A SPOR YAYIN AKIŞI - 14 TEMMUZ 2021

11:00 Transfer Raporu

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi Transfer - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR

21:00 Transfer Raporu - canlı

23:00 Son Sayfa - canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.