23 OCAK 2020
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A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri! 23 Ocak Perşembe A Spor yayın akışında neler var?

A Spor yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Galatasaray Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor yayın akışına göre Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte 23 Ocak A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

23.01.2020 - 18:43 | Güncelleme:
A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri

A Spor yayın akışı Galatasaray Çaykur Rizespor maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Galatasaray Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta?  İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A SPOR 23 OCAK YAYIN AKIŞI

 Sabah Sporu | canlı

 ZTK Maç Özet

 Spor Ajansı | canlı

 BTC TURK Y. MALATYASPOR-DG SİVASSPOR | canlı-ZTK

 Maksimum Spor| canlı

 Y.DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR | canlı-ZTK

 Ana Haber | canlı

 GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR | canlı-ZTK

 Türkiye’nin Kupası | canlı

 Son Sayfa | canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.

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