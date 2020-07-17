A priori nedir, A priori Nerelerde kullanılır gibi Sorulara cevap vermeye çalışacağız.

A priori nedir?

A priori denildiğinde aklımıza hiçbir şeyin gelmediğini biliyoruz. Sizler için araştırdık ve bunun ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağız. A priori kelime anlamı olmak üzere önceki anlamındadır. Genel olarak kullanım alanları felsefe ve deneyden önce olan anlamında kalıplaşmıştır. Deneyden sonra olan anlamı ise A posterioriilin karşıtıdır.

Felsefi ve bilimsel yazılarda bir teorinin deneysel olarak ya da sürtünmeden önce teori kullanmak şartıyla elde edilen tahminler için kullanılmaktadır. Buna örnek verilecek olursak”: ………. B Piroiri böyledir.” Şeklindedir. A priori genel olarak Deneyle kanıtlanması imkânsız olgular için kullanılmaktadır. Bunun başlıca konuları ölüm ile hayatın başlangıcı, evrenin yapısı ve tanrının varlığı gibi metafiziksel konulardır. Bilimsel açıdan hiç bir ön bilgi yoktur fakat bilimsel metot bu tip bilgileri reddetmektedir.

A proiri nerelerde kullanılır?

Antik Yunan çağında hiç bir deneye dayanmayan bilgiyi tanımlamak için kullanılır. Özellikle Hıristiyan metafiziği olarak tanrının varlığını kanıtlama çabası ile deney den yararlanmak imkânsız olduğu için zorunlu olarak ve bundan dolayı a proirden yararlanılmıştır.