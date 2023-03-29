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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar mücadelede iki pozisyonda penaltı isyanında bulundu.

2-0 geride olduğumuz 56. dakikada penaltı bekledik. Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra bir müdahaleyle yerde kaldı. Tüm oyuncularımız ve tribün penaltı bekledi.

İsveçli hakem Andreas Ekberg pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi ve oyunu devam ettirdi. Oyun devam ettikten sonra VAR kontrolü için bekledi.

Mücadelenin VAR hakemi Christian Dingert de penaltı olmadığına hükmetti.

Mücadelenin son anlarında Arda Güler'in ceza sahasına hareketlendiği pozisyonda Hırvat futbolcuların topa elle müdahale ettiğini söyleyen milliler bir kez daha penaltı itirazında bulunurken hakemlerin kararı değişmedi.

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