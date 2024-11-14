A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız'da Deniz Gül, sakatlığı sonrası aday kadrodan çıkarıldı. Genç oyuncunun yerine Getafe forması giyen Bertuğ Yıldırım dahil edildi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile kozlarını paylaşacak.
Bu maç için hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda, antrenmanda sakatlanan Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken; Getafe'den Bertuğ Yıldırım dahil edildi.
Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya’nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım’ın Riva’daki kampına katıldı." denildi.