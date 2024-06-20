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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

        A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın haziran ayı ülkeler sıralamasında 2 basamak gerileyerek 1493 puanla 42. sırada yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:07
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        A Milli Takım, 2 basamak geriledi
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        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı. İlk 3 sıranın değişmediği listede son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin 2. sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

        Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

        Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

        1 - Arjantin (1860)

        2 - Fransa (1837)

        3 - Belçika (1797)

        4 - Brezilya (1791)

        5 - İngiltere (1787)

        6 - Portekiz (1747)

        7 - Hollanda (1746)

        8 - İspanya (1729)

        9 - Hırvatistan (1728)

        10 - İtalya (1724)

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