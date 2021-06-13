EURO 2020 A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya'ya Roma'da 3-0 mağlup oldu.

Alınan sonucun yanı sıra sergilenen etkisiz futbol da moralleri bozarken teknik direktör Şenol Güneş öğrencilerini motive etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kötü bir performans ortaya koyduk ancak buna takılı kalamayız. İtalya maçını unutun. Galler maçı ile gerçek kimliğimizi ortaya koyacağız. Gruptan çıkmak için hala büyük bir şansımız var. İki galibiyet, üst tur demek. Hatalarımızdan dersler de çıkararak yolumuza devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.

TEK HEDEF GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Galler ile çarşamba günü saat 19.00'da Bakü'de karşılaşacak. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler karşısında ilk gollerini atmak isteyen Milliler, kazanarak tur şansını sürdürmek istiyor.