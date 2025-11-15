Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı
A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçta 102. kez milli formayı sırtına geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
Giriş: 15.11.2025 - 21:02 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:03
A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında milli formayla 102. kez sahaya çıktı.
Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.
