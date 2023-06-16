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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Kanada'ya set vermedi. Milli takım, 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

Giriş: 16.06.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan, Polonya'ya 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları", üçüncü maçında da Kanada'yı set vermeden geçti.

Milli takım, 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye'nin ligde 5 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Türkiye: İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melisa Vargas (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Yasemin Güveli)

Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King (Palermo, Mitrovic, Murmann, Ogoms, Livingston)

Setler: 25-15, 25-22, 25-20

Süre: 68 dakika

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