        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı final için sahada! - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı final için sahada!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde yarın Japonya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:33 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:33
        • 1

          Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı final için sahaya çıkacak.

        • 2

          Milliler, yarın saat 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya oynayacak.

        • 3

          A Milliler; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz olarak lider tamamladı. Ay-yıldızlılar son 16 turunda da Slovenya'yı, çeyrek finalde de ABD'yi mağlup etti ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

        • 4

          Milliler, turnuvada oynadığı maçlarda rakiplerine sadece 1 set verdi.

        • 5

          H Grubu'nda Sırbistan, Ukrayna ve Kamerun ile mücadele eden Japonya, son 16 turunda Tayland, çeyrek finalde de Hollanda'yı yenerek yarı finale çıktı.

          Japonya'yı Türk Başantenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor.

