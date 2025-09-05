A Milli Kadın Voleybol Takımı final için sahada!

A Milliler; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz olarak lider tamamladı. Ay-yıldızlılar son 16 turunda da Slovenya'yı, çeyrek finalde de ABD'yi mağlup etti ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.