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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a diş geçiremedi: 24-33

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off Turu ilk maçında Sırbistan’a 24-33 yenildi.

Giriş: 07.04.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a diş geçiremedi: 24-33
İHA

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off Turu ilk maçında dün Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Sırbistan’ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle başa baş geçti. İlk yarının son dakikalarında Türkiye’nin hücumda yaptığı basit top kayıplarını hızlı hücumlarla iyi değerlendiren Sırbistan, devreye 10-15 üstün girdi.

Skordaki üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Sırbistan, salondan 24-33 galip ayrıldı.

Salon: Giresun Hüseyin Avni Alparslan
Hakemler: Francesco Simone xx, Pietro Monitillo xx
Türkiye: Selen, Beyza (4), Aslı (8), Gülcan, Dönegül, Nurceren (1), İrem (1), Neslihan (3), Yasemin (3), Ceylan (2), Ayşenur (2), Halime, Meryem, Nur, Gülsüm, Sıla
Sırbistan: Radosavljevic, Vukajlovic (9), Lavko (4), Lanistanin (2), Janjusevic (2), Risovic, Radojevic (2), Knezevic (1), Vasic, Stamenic (1), Lovric (1), Stoiljkovic (3), Tabak (3), Liscevic (4), Graovac, Milosevic (1)
Sarı Kartlar: Beyza (Türkiye), Lanistanin, Stoiljkovic (Sırbistan)
2 dakikalar: Nurceren, Beyza, Yasemin (Türkiye), Stoiljkovic, Milojevic, Lanistanin, Lovric (Sırbistan)

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