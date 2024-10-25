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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımımız, Ukrayna ile berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımımız, Ukrayna ile berabere kaldı!

        2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için tarihinde ilk defa play-off oynama hakkı kazanan Kadın A Milli Futbol Takımımız, play-off 1. tur ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:21
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        Kadın A Milliler, Ukrayna ile berabere kaldı!
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

        11. dakikada Ukrayna gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Andrukhiv, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden milli file bekçisi Selda Akgöz, Andrukhiv'e şut imkanı tanımadı ve topu uzaklaştırdı.

        15. dakikada ay-yıldızlılar öne geçme şansından yararlanamadı. Sol kanattan Melike Pekel'in ceza sahasına yaptığı ortada Busem Şeker topla buluştu. Busem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

        31. dakikada Ukrayna golü buldu. Andrukhiv'in sağ kanattan kullandığı kornerde kaleci Selda Akgöz, kale sahası önünde yükselerek topa müdahale etti. Apanaschenko, ceza sahası sol çaprazında önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1.

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        Karşılaşmanın ilk yarısı, Ukrayna'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        55. dakikada milli takım gole yaklaştı. İlayda Civelek, rakip yarı alanı ortalarından kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Arka direkteki Sejde Abrahamsson'un kafa vuruşunda Ukrayna kalecisi Samson topu güçlükle kornere çeldi.

        61. dakikada milliler beraberliği yakaladı. Sol kanattan hareketlenen İlayda Civelek, topu arka direğe ortaladı. Elif Keskin'in bekletmeden vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

        Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        MİLLİLER SİYAH BANTLA ÇIKTI

        Milli futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

        Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

        RÖVANŞ 29 EKİM'DE

        Türkiye ile Ukrayna arasındaki rövanş mücadelesi, 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

        Milli takım, turu geçmesi halinde Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda karşılaşacak.

        Bu eşleşmenin galibi ise adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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