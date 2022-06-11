Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 29-18 geride kapattı.

Ay-yıldızlılarda Sevgi Uzun 14 ve Tilbe Şenyürek 11 sayı kaydetti. Sırbistan’da ise Jovana Nogic 14 sayıyla oynadı.