Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Milli Takım

A Milli Futbol Takımı 4 yıl aranın ardından Eskişehir’de sahaya çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Elemelerindeki Ermenistan mücadelesinin oynanacağı stadı açıklarken, Eskişehir 4 yıl aradan sonra Ay-Yıldızlıları ağırlayacak.

Giriş: 12.06.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Futbol Takımı 4 yıl aranın ardından Eskişehir’de sahaya çıkacak
İHA

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Millî Takımın EURO 2024 Elemelerinde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi. Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda, Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

İlk kez 27 Mart 2017 tarihinde oynanan ve Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada A Millî Takıma ev sahipliği yapan Eskişehir, daha önce toplamda 4 defa Ay-Yıldızlıları ağırladı. 2018 Dünya Kupası Elemelerinde Hırvatistan'ı Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 1-0 mağlup eden A Millî Takım, bu statta oynadığı son müsabakada 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendi. Türkiye - Ermenistan maçıyla Eskişehir, dört yıllık bir aranın ardından 5'inci kez A Millî heyecanı yaşayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Soruşturma genişliyor! SMA yardım parası vurgununda yeni gözaltılar
Soruşturma genişliyor! SMA yardım parası vurgununda yeni gözaltılar
16 yaşındaki çocuk husumetlisini başından vurdu
16 yaşındaki çocuk husumetlisini başından vurdu
Yaşlı kadının şüpheli ölümüne soruşturma!
Yaşlı kadının şüpheli ölümüne soruşturma!
Endemik ve zehirli... Wagner engereği Ağrı'da görüntülendi
Endemik ve zehirli... Wagner engereği Ağrı'da görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.