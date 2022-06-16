DHA

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde A Grubu´nda yer alan Filenin Efeleri, Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.

Milliler, Türkiye´deki karşılaşmalarını ise 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul´da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu´nda oynayacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

6 Ağustos 2022 / Bakü

TSİ 19.00 Azerbaycan-Türkiye

10 Ağustos 2022 / İstanbul

17.30 Türkiye-Danimarka

14 Ağustos 2022 / Middelfart

TSİ 18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos 2022 / İstanbul

17.30 Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri´ne yazdıracak.