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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu belirlendi.

Giriş: 23.05.2023 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı
AA

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde:

Kaan Gürbüz, Burak Güngör, Arda Bostan, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Berkay Bayraktar, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Volkan Döne.

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

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