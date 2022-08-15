Filenin Efeleri´nde İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer isim olurken; Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Erkek Milli Takımı, 2013 yılında Endonezya´da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları´nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.