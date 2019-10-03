03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda salona en çok seyirciyi Türkiye'nin ABD ile oynadığı maç çekti.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) yaptığı açıklamaya göre turnuva, dünyada 3 milyardan fazla izleyici kitlesine ve sosyal medyada 1,5 milyar izlenme oranına ulaşarak rekor kıran sonuçlar elde etti. İlk defa 32 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası'nda, Türkiye'nin ABD ile yaptığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, salonda en fazla seyirciyle oynanan maç oldu. İki takım arasında 1. turda oynanan ve ABD'nin 93-92 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayı 18 bin seyirci salonda izledi.
Dünya Kupası'nı toplam 794 bin 951 kişi yerinde izledi. Turnuvayı dünya çapında 81 ülkeden 2 bin 422 medya mensubu takip etti.
FIBA, 190 bölgede yayın yapmak için 70'in üzerinde yayın ortağıyla birlikte çalışarak, 2014'teki son Dünya Kupası'na kıyasla, ortalama izleyici kitlesini yüzde 80'den fazla artırdı. Sadece İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçı, dünyada 160 milyon kişiye ulaştı. 10 milyonun üzerinde İspanyol basketbolsever takımlarının şampiyon olduğu final maçını izledi.
Sosyal medyada ise "#FIBAWC" ve "#WorldGotGame" etiketleri kullanılarak 22 milyar gösterim ve 535 milyon etkileşim elde edildi. Sosyal medya kanallarında kayda değer bir büyüme gerçekleştiren FIBA'nın, FIBA ve Dünya Kupası sosyal medya hesapları 24 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
Dünya Kupası'nın mobil uygulaması iki milyondan fazla indirilirken, 12 dilde mevcut olan uygulama ve resmi internet sitesi, turnuva boyunca 146 milyon görüntülenme aldı.
Dünya Kupası'ndaki ilgiyle ilgili açıklamada bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Dünya Kupası yeni bir dönem ve yeni rekorların sahibi oldu. Oyuncular sahada yeni standartlar belirlerken, saha dışında TV ve sosyal medyada şu ana kadar ki en büyük erişim oranlarını elde ettik. Bu rekor kıran istatistikler sayılardan daha fazlasını göstermektedir, insanlara dünyaca sevilen basketbolun hikayesini anlatıyorlar." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!