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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9.kattan düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

        9.kattan düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki pencereden aşağı düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 02:59 Güncelleme: 10.12.2023 - 03:20
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        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Tınaztepe mahallesi 3049. sokak üzerinde meydana gelen olayda; Hayrunnisa G.'yi 9. kattaki evinin penceresinden aşağı düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hayrunnisa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme yaparken genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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