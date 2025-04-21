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        Haberler Gündem 3. Sayfa 980 litre sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da 980 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da 980 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:49
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        980 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bakkal dükkanı ve bir hafif ticari araçta arama yaptı.

        Aramalarda 980 litre sahte içki ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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