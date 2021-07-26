'9.75' Meksika'dan ödül 0:00 / 0:00

'9.75', Ciudad de Mexico İnternational Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü kazandı

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Mehmet Eroğlu'nun '9.75 Santimetrekare' adlı romanından sinemaya uyarlanan '9.75', yarıştığı bir festivalden daha güzel bir haberle döndü.

Başrollerini Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği, '9.75', son olarak, Ciudad de Mexico İnternational Film Festivali'nde yarıştı. Daha önce katıldığı festivallerden ile de ödülle dönen ' 9.75', bu kez de 'En iyi Film Ödülü'nün sahibi oldu.