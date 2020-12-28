96 yaşında koronavirüsü yendi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Sadık Kalafat, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Sadık Kalafat´ın Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine birlikte yaşadıkları babası Niyazi Kalafat´a da test yaptırıldı ve testi pozitif çıktı. Baba-oğul, evlerinde karantinaya alındı. Hastaneye gitmeden 10 günlük karantinanın ardından koronavirüsü yenen Niyazi Kalafat, hayatı boyunca doğal ürünler yediğini, bu nedenle hastalığı atlattığını ifade etti.
"YAYLALARDA 60 YIL BOYUNCA DÜKKAN İŞLETTİM"
Karantinada kaldığı sürece doğal gıdalar ile beslendiğini ifade eden Niyazi Kalafat, "Koronavirüsü evimde atlattım. Yaylalarda 60 yıl boyunca dükkân işlettim, koyun eti, organik yağ, tereyağı, süt ve yoğurt yedim, hep doğal beslendim. Onun için de koronavirüsü atlattım. Hiçbir hastalığım yok. Ben bu hastalığı yendim, Allah memleketimizin üzerinden bu sıkıntıyı atlatsın. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
"TAVSİYEMİZ DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENSİNLER"
Niyazi Kalafat´ın oğlu Sadık Kalafat da, "Koronavirüs olduğumu öğrendim, hemen babama test yaptırdım ve babam da pozitif çıktı. Birlikte korona ile mücadele ettik. Sağ olsunlar, sağlık ekipleri ilaçlarımızı getirdi. Babam 96 yaşında, bu yaşına kadar hep yaylalarda yaşadı, her zaman doğal ürünler yedi. Birlikte bu hastalığı yendik. Tavsiyemiz dengeli, düzenli beslenmeniz, her zaman doğal ürünler tüketin. Ayrıca temizliğe de dikkat etmek gerekiyor. Koronavirüs, iştah kesiyor, hayattan koparmaya çalışıyor ama tüm bunların karşısında durmak lazım. Biz bunu babamla başardık, çok mutluyum" diye konuştu.
"ŞİMDİ DİMDİK AYAKTA VE YANIMIZDA"
Niyazi Kalafat´ın komşusu Hasan Basri Şahin ise, "Niyazi Kalafat, bizim dedemiz yerindedir. Bu süreçte elimizden geldiği kadarıyla kendisine destek olduk. Bazı günlerde kendisine moral olsun diye balkondan el salladık, telefonla arayıp durumunu sorduk. Bu süreci hastaneye yatmadan atlattılar. Doktorların verdikleri ilaçları kullandılar, sağlıklı beslendiler. Şimdi dimdik ayakta ve yanımızdalar" ifadelerini kullandı.
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