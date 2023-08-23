Pakistan'da 914 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde okula giderken 914 metre yükseklikteki teleferikte 14 saat mahsur kalan 6'sı çocuk 8 kişinin tamamı kurtarıldı.
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CNN'nin haberine göre, Pakistan'da geçici hükûmetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
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Kakar, teleferikte 14 saat mahsur kalan 8 kişinin güvenli ve başarılı bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.
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Kurtarma ekibinin yayınladığı videoda, teleferikte mahsur kalan bir çocuğun kendilerini kurtarmaya gelen helikopterden halatın ucuna bağlı olarak sarkan görevlinin kucağına atladığı görüntüleri yer aldı.
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Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve 8 yolcunun yerel saatle 08.00 civarında 914 metre yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.
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Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.
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Bölge sakini öğretmenlerden Zafar Iqbal, çocukların teleferikte saatlerce mahsur kaldığı bölgede ulaşım altyapısı eksikliğinden dolayı her gün en az 150 öğrencinin okula gitmek için teleferikle tehlikeli bir yolculuk yaptığını söyledi.
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Geçici hükûmetin Başbakanı Kakar, kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan tüm teleferiklerin derhal kapatılması emrini verdi.
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* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.