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        Haberler Magazin 90'lı yılların unutulmaz mankeni! Merve İldeniz'in son hali viral oldu!

        90'lı yılların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz'in son hali gündem oldu!

        90'lı yıllarda Türkiye'deki birçok ajansı peşinden koşturan manken Merve İldeniz, yıllar sonraki değişimiyle gündem oldu. Şimdilerde 55 yaşında olan İldeniz'in son hali yine göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:19
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        • 1

          Bir dönemin en çok kazanan ve en çok tercih edilen mankenlerinden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonraki değişimiyle magazin gündeminde adından söz ettirdi. Şimdilerde 55 yaşında olan ismin halen aynı güzellikte olması şaşırttı.

        • 2

          Uzun bir süredir İstanbul dışında yaşayan ve Bodrum'da kendi bahçesinde yetiştirdiği sebzeler, meyvelerle ilgilenen Merve İldeniz, yıllar sonra Habertürk'ten Aytekin Teker'e röportaj vermişti.

        • 3

          Podyumları bıraktıktan sonra İstanbul'u terk eden ve 20 yılı aşkın süredir Bodrum'da doğa ile iç içe bir hayat süren emekli manken verdiği röportajda kızının da mankenlikle uğraştığını şu cümlelerle anlatmıştı: "Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alırken mankenlik de yapıyor. Pek çok ünlü markanın da yüzü oldu"

        • 4

          10 yılı aşkın süredir hayatında biri olduğunu söyleyen ve yeniden evlenmeyi düşünmediğini belirten Merve İldeniz, sakin bir yaşamı tercih etmiş, konuyla ilgili ise şu cümleleri söylemişti: "Eski hayatımda özlem duyduğum hiçbir şey yok. Zaten geriye bakan bir insan değilim. Çok fazla da ileriye bakmıyorum artık. Bugünümün keyfini sürüyorum"

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          İşte Merve İldeniz'in son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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