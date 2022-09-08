90'lı yılların popüler isimlerinden biri olan Jale, "Süreyya", "Yüreğimin Şarkıları" gibi albümlerle döneme damga vurmuştu. Özellikle, "Üzgünüm" şarkısına yaptığı yeni düzenleme sayesinde parça, Jale ile beraber anılıyordu.

Jale, son olarak 2011 yılında Mor albümü ile hayranlarını sevindirmişti. Peki, 90'ların yıldızlarından biri olan Jale şu an ne yapıyor?

MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR

Jale, müzik kariyerine devam ediyor. Şarkıcı, en son Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş gibi isimlerle 90'lara özgü bir konser verdi.

İşte, Jale'nin son hali...