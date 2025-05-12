9 yaşındaki Oğuzhan'ın şüpheli ölümü Show TV ekranlarında

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, Oğuzhan’ın düştüğü eve çıkarak olaylı bir canlı yayın gerçekleştirdi.

OĞUZHAN'IN DÜŞTÜĞÜ PENCERE

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme muhabiri, Oğuzhan’ın düştüğü pencereyi, odayı, katın yüksekliğini, binanın içini ve daha birçok detayı gösterdi.

"O AİLE CEZALANDIRILMALIDIR"

Oğuzhan’ın ailesi yayını takip ederken zor anlar yaşadı. Babaanne Hasibe, dede Yavuz ve baba Ersin isyan etti. O ailenin cezalandırılmasını istedi. Ersin Bey, diğer kızı Güneş’in velayetini istedi.