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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vuran bekçinin ifadesi ortaya çıktı

        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!

        Trabzon'da, 9 yaşındaki A.Y.'ye isabet eden yorgun merminin çıktığı silahı ateşleyen bekçi H.Ş.'nin tutuklanmadan önce verdiği ifade ortaya çıktı. Dünya evine giren ağabeyinin düğünü öncesinde akrabaları ile birlikte gelin evine giden Bekçi H.Ş., "Gelin alınırken, havaya ateş edenler vardı. Bana da, 'H. sen de sık dediler'. Ben de evin arka kısmına geçerek bir şarjör sıktım" dediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 11:25
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        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
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        Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesi Uğurlu mahallesinde, 28 Temmuz'da annesiyle sokakta yürüyen A.Y. (9) aniden yere yığıldı.

        ÇOCUĞU VURAN ZANLI YAKALANDI

        Kanlar içerisinde kalan A.Y., yakınları tarafında hastaneye kaldırıldı. Yorgun merminin isabet ettiği belirlenen A.Y., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Omuz bölgesinden girerek kaburgasına saplanan mermi çekirdeği ile yaralanan küçük çocuğu vuran kişi jandarmanın başarılı çalışması sonucu yakalandı.

        BÖLGEDE DÜĞÜN TESPİT EDİLDİ

        A.Y'nin yaralandığı bölgede, ”Atış İstikameti Belirleme Kiti” ile inceleme başlatan jandarma dedektifleri yön istikametinde kuş uçumu 1204 metre mesafede bir düğün olduğunu belirledi.

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        1204 METRE UZAKTAN ATILAN KURŞUN

        Yorgun mermi ile vurulan A.Y.'nin babası Şener Y., olayla ilgili Emniyet'in çalışma yaptığını söylemişti.
        Yorgun mermi ile vurulan A.Y.'nin babası Şener Y., olayla ilgili Emniyet'in çalışma yaptığını söylemişti.

        Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, minik çocuğun vurulduğu yere 1204 metre uzaklıkta kız alma töreni olduğunu ve silah atıldığını tespit etti.

        SİLAHLAR İNCELEMEYE GİTTİ

        Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri atış bölgesinde bulunan 16 şüpheliden atış artığı tespiti için svap alıdı. Olay yerinde atış yaptığı tespit edilen H.Ş. (32) ve H.N. (62) adlı iki kişin silahlarına balistik inceleme için el konuldu.

        MERMİ, BEKÇİNİN SİLAHINDAN ÇIKTI

        Olayın aydınlatılması için deliller, kısa sürede incelenmesi için kurye ile Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na ulaştırıldı. Bulgular üzerinde yapılan incelemede ve mağdurun üzerinden çıkan mermi çekirdeğinin bekçi olduğu belirlenen H.Ş.'nin silahından çıktığı belirlendi.

        GÖZALTINDA YAŞANANLARI ANLATTI

        Gözaltına alınan şüpheli H.Ş., sorguda yaşananları anlattı. Ağabeyinin düğünü öncesinde gelin almak üzere gelinin evine gittiklerini belirten H.Ş., "Gelin evden çıktıktan sonra meşaleler yakıldı. Bu sırada bir şarjör silah sesi duydum. Bu mutluluk üzerine çevredeki insanlar bana, 'Hadi H. sen de bir kaç el sık' şeklinde söylemlerde bulundu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Bunun üzerine evin arkasına geçerek bir şarjör ateş ettim. Bu sırada evin yakınında iki ayrı silah sesi duydum. Kimseyi görmedim. Daha sonra sahil tesislerinde düğüne gittik" dedi.

        Tutuklanan H.Ş.'nin yanı sıra olay yerinde bulundurma ruhsatlı silahı ile ateş ettiği belirlendi. H.D. hakkında da soruşturma başlatıldı. Açığa alınan bekçi H.Ş. hakkındaki idari soruşturma sürüyor.

        #trabzon
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