9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırdı!
Bursa'da arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazı saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olmasından dolayı Bordo Mavili kulüpten açıklama yapıldı
Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazı saldırısına uğradı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
İHA'da yer alan habere göre acı içinde kalan çocuk, nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan 9 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına kaldırıldı.
"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Küçük çocuğun, Trabzonspor Futbol Okulu'nda sporcu olduğu öğrenildi. Görüntülerin ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarının altını çizdi.
"GEREKLİ CEZAYI ALMALIDIR"
Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs; 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir.
Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."