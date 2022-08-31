9'uncu kattan 6'ncı kata düştü! Mucize kurtuluş!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, çocuğa vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.​​​​​​​